Ученый предсказал падение астероида на Землю в ноябре

К концу света это не приведет

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что 2 ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник.

По словам Тайсона, астероид под названием 2018VP1 движется со скоростью 40,2 тысячи километров в час. Он не такой большой, чтобы причинить землянам какой-либо вред.

"Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - написал Нил Деграсс Тайсон в Instagram.

Ранее в НАСА сообщили, что вышеупомянутый астероид пролетит в 384 тысячах километрах от Земли. У него есть один шанс из 240 войти в атмосферу Земли. То есть вероятность такого исхода событий всего 0,41%.

Добавим, что астероид 2018VP1 открыли два года назад. Его отнесли к группе "Аполлонов" - астероидов, пересекающих земную орбиту.

- Зачем вы меня так пугаете? - пишут Тайсону в комментариях.

- Ох, а я думала, какой же эпизод "Черного зеркала" 2020 я пропустила.

- Размером с гроб.

- 2 ноября у меня день рождения. Это значит, что я проклят?

- Спасибо, что напугали меня.

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