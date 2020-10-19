ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученый предсказал падение астероида на Землю в ноябре

08:27
  • понедельник
  • 19 октября 2020

К концу света это не приведет

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что 2 ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник. 
"Роскосмос" оценил опасность летящего к Земле астероида

По словам Тайсона, астероид под названием 2018VP1 движется со скоростью 40,2 тысячи километров в час. Он не такой большой, чтобы причинить землянам какой-либо вред. 

"Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - написал Нил Деграсс Тайсон в Instagram. 

Ранее в НАСА сообщили, что вышеупомянутый астероид пролетит в 384 тысячах километрах от Земли. У него есть один шанс из 240 войти в атмосферу Земли. То есть вероятность такого исхода событий всего 0,41%. 

Добавим, что астероид 2018VP1 открыли два года назад. Его отнесли к группе "Аполлонов" - астероидов, пересекающих земную орбиту.  

- Зачем вы меня так пугаете? - пишут Тайсону в комментариях. 

- Ох, а я думала, какой же эпизод "Черного зеркала" 2020 я пропустила. 

- Размером с гроб. 

- 2 ноября у меня день рождения. Это значит, что я проклят? 

- Спасибо, что напугали меня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Астероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.