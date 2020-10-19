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Москвичей предупредили о прохладном понедельнике

08:23
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Ожидаются дожди и порывы ветра

В Москве и Московской области в понедельник пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до +7 градусов, заявил метеоролог Александр Синенков.
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Он предупредил, что жителей центрального региона ожидает порывистый ветер до 10 метров в секунду. "В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха в столице плюс 5-7, в Подмосковье плюс 3-8. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый"

Синоптик добавил, что атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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