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В России изменились правила покупки ОСАГО

08:23
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Автовладельцы смогут приобрести полис через маркетплейс

В России с понедельника стало возможно купить полис ОСАГО через финансовую платформу (маркетплейс). По закону стоимость полиса, рассчитанная на такой площадке, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании.

В настоящий момент в реестр финансовых платформ, который ведет Банк России, включены платформы Московской биржи "Финуслуги" и "ВТБ Регистратора", пишет ТАСС.

Используя финансовый маркетплейс, граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера.

Закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле.

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