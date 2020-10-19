В Москве могут расширить систему QR-кодов еще на ряд заведений

Для начала следует убедиться в эффективности задумки

В Москве не исключают возможности введения системы QR-кодов для посещения салонов красоты, ресторанов и непродовольственных магазинов, если она докажет свою эффективность. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

Власти города уже начали переговоры с бизнес-сообществу по этому вопросу, сообщил чиновник в интервью Дмитрию Левицкому.

С 19 октября в столице обязали москвичей проходить регистрацию по QR-коду или СМС перед посещением баров, ночных клубов и дискотек, работающих с полуночи до шести утра. Планируется уведомлять посетителей в том случае, если в заведении в одно и то же время находились люди, больные коронавирусом. При этом штраф за отсутствие регистрации по QR-коду ложится на заведение, а не на посетителя.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"