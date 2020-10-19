Россиян предупредили о гололедице

Ночные температуры стремятся к нулю

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России об утреннем гололеде на протяжении всей наступившей недели.

Синоптик рассказал, что ночная температура будет колебаться в районе нулевой отметки, а потому к утру возможно промерзание дорожного полотна и образование гололедицы. Ситуацию усугубят частые дожди и снег.

"Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется. Дневные температуры будут 5-7 градусов", - заявил метеоролог.

Он подчеркнул, что прогноз относится к Европейской России, передает РИА Новости.

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