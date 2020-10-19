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Московские младшеклассники вернулись в школу

08:50
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Старшеклассники продолжают обучение в дистанционном формате

Ученики 1-5 классов московских школ с 19 октября вернулись к очному обучению после двухнедельных каникул. Это 540 тысяч человек. Старшеклассники до конца октября будут учиться дистанционно.

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Частным и спортивным школам власти Москвы также рекомендовали перевести занятия для учеников с 6 по 11 классы в дистанционный формат. Детские досуговые центры и кружки не будут работать до 1 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что ученики старших классов более подвержены риску заражения коронавирусом. Перевод на дистанционное обучение уменьшит эпидемиологическую нагрузку на школы.

"Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах", - писал Собянин на своем сайте.

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