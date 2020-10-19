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Попова рассказала, при каких условиях в вузах сохранят очное обучение

08:59
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Многое зависит от студентов и педагогов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каком случае вузы могут перевести на дистанционное обучение, а при каких условиях студенты продолжат посещать их очно. По ее словам, сохранить привычный очный формат будет возможно лишь в том случае, если все учащиеся и преподаватели будут четко соблюдать меры профилактики коронавируса.

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Глава ведомства подчеркнула, что в настоящее время крайне важно соблюдать данные ранее рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия", - сказала она.

Попова добавила, что считает нужным увеличить для студентов медвузов количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности, передает Российская газета.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 39,9 миллионов человек, 1,11 миллион из них скончались. В России выявлено 1,4 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались.

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