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В России могут ввести налоговый вычет за занятие спортом

08:57
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Гражданам будут платить за фитнес

19 октября в правительстве состоится заседание по законопроектной деятельности, где обсудят идею о налоговом вычете на фитнес. 
Депутат Мосгордумы Киселева посоветовала москвичам заниматься спортом на онлайн-тренировках

По данным kp.ru, в Госудуму уже планируют внести законопроект о налоговом вычете на спорт. Если инициативу одобрят, то россиянам будут возвращать 13% от суммы, потраченной на занятия спортом. Например, гражданин сможет купить годовой абонемент в фитнес-клуб за 20 тысяч рублей и получить от государства 2600 рублей. 

"Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами", - говорится в законопроекте. 

Получается, что налоговый вычет на спорт пополнит ряд социальных вычетов за платное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления. 

"Cтимулирование спорта, способствуя повышению здоровья граждан, в идеале должно привести к сокращению их расходов на лечение. Идея, безусловно, положительная и аналогов в мире, по крайней мере среди развитых стран, не имеющая", - прокомментировал инициативу Николай Милологов, глава Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 

По мнению экспертов, инициатива пойдет на пользу не только гражданам, но и бизнесу, а также государству. 

"Предоставив налоговый вычет, правительство может стимулировать развитие индустрии здорового образа жизни, а это повлечет за собой повышение сбора налогов на прибыль. Это выгодно и гражданам, и государству", - сказал доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин.

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