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В Башкирии беременных переведут на удаленку

09:29
  • понедельник
  • 19 октября 2020

В республике озаботились здоровьем будущих мам

В Башкирии все беременные женщины перейдут на удаленную работу в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией, заявил глава региона Радий Хабиров.

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"Коллеги, если нужно мое решение, я прошу всех беременных женщин отправить на удаленную работу с сохранением зарплаты. Там, где не имею давать прямых поручений, то это рекомендация. Чтобы наше поколение здоровым рождалось", - сказал он.

Также глава республики обратился к региональному Минфину с поручением выделять Минздраву средства на борьбу с инфекцией по первому требованию, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 39,9 миллионов человек, 1,11 миллион из них скончались. В России выявлено 1,4 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались. В Башкирии зафиксировано 9809 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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