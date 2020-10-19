"Ангел, покоривший всех вокруг": Петросян и Брухунова крестили сына

Молодая жена юмориста рассказала об этом в соцсетях

Юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова крестили сына Вагана. Об этом рассказала Брухунова в соцсетях.

"Ах, если бы вы только могли увидеть, в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до Священного обряда). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг", - сообщила в своем инстаграме молодая жена Петросяна.

75-летний Петросян и 31-летняя Брухунова тайно поженились в конце прошлого года. Юморист ушел к молодой помощнице от Елены Степаненко, с которой прожил в браке больше 30 лет.

В сентябре Петросян впервые показал полугодовалого сына Вагана от Брухуновой. До этого родители долго скрывали появление на свет малыша.

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