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"Ангел, покоривший всех вокруг": Петросян и Брухунова крестили сына

09:03
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Молодая жена юмориста рассказала об этом в соцсетях

Юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова крестили сына Вагана. Об этом рассказала Брухунова в соцсетях.

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"Ах, если бы вы только могли увидеть, в каком ажурном комбинезоне сын был в день своего крещения (до Священного обряда). Настоящий ангел, покоривший всех вокруг", - сообщила в своем инстаграме молодая жена Петросяна.

75-летний Петросян и 31-летняя Брухунова тайно поженились в конце прошлого года. Юморист ушел к молодой помощнице от Елены Степаненко, с которой прожил в браке больше 30 лет. 

В сентябре Петросян впервые показал полугодовалого сына Вагана от Брухуновой. До этого родители долго скрывали появление на свет малыша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tatyana Brukhunova (@bruhunova) on

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