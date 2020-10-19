ВДНХ подготовила виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям выставки

На карте представлено 16 объектов

ВДНХ подготовила виртуальный гид, посвященный отреставрированным достопримечательностям выставки. На карте отмечены 16 точек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ", - сказала она.

Скоро в путеводителе появятся еще несколько десятков объектов. В 10 из них уже завершен ремонт фасадов и интерьеров, еще 23 находятся в работе.

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