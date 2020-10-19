Врача нижегородского стрелка арестовали за халатность

Медик выдал ему справки для получения оружия

В Нижегородской области арестовали врача, выдавшего медицинские справки Даниилу Монахову, который убил трех человек и ранил еще троих в поселке Большеорловское.

Как сообщает РИА Новости, арестованного врача подозревают в халатности. Он выдал молодому человеку справки для получения оружия.

Напомним, 12 октября 18-летний Даниил Монахов поссорился с бабушкой и выстрелил в нее из ружья. Затем он убил соседа, который прибежал на крики. Монахов вышел на остановку общественного транспорта и открыл огонь по пассажирскому автобусу. 13 октября тело стрелка нашли в лесу.

Бабушка Монахова находится в больнице.

По данным СМИ, Даниил Монахов интересовался компьютерными играми и оружием. В 9 классе он планировал устроить теракт в школе. Об этом узнали в ФСБ, после чего ребенка поставили на учет.

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