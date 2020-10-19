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Собянин отказался вводить крайние меры из-за коронавируса в Москве

09:18
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Локдаун в столице неприемлем и невозможен

Сергей Собянин назвал невозможным введение в Москве комендантского часа, запрет на передвижение по городу и закрытие всех предприятий. Такие меры он назвал крайними.

"Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", - написал мэр на своем сайте.

Собянин подчеркнул, что не видит необходимости в ведении жестких мер, однако "отдельные точечные решения" не исключены. Мэр пообещал жестко контролировать соблюдение уже действующих ограничений. Послаблений в соблюдении масочного режима в общественном транспорте не будет. Не будет снисхождений и бизнесу.

"Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима – не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии. То же самое – удаленная работа. С понедельника начнем проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удаленку. А еще через несколько дней – начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы", - подчеркнул Сергей Собянин.

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