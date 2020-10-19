Собянин рассказал о том, как работают ограничительные меры в Москве

Мэр рассказал, по каким признакам это можно понять

Сергей Собянин ответил на вопрос, почему в Москве, несмотря на все принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, количество заболевших продолжает расти.

Мэр Москвы заявил, что прошедшая неделя принесла не только увеличение числа заболевших COVID-19, но и первые признаки того, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем.

Собянин отметил, что в столичном общественном транспорте стало гораздо меньше пассажиров, при этом они стали ответственнее подходить к соблюдению масочно-перчаточного режима.

"На транспорте вновь заработал масочный режим, о котором летом большинство пассажиров как-то забыли. По опыту весны мы знаем, что вслед за уменьшением людских потоков на транспорте начинает снижаться и заболеваемость. Не потому, что транспорт является главным местом заражения, а потому, что снижение числа пассажиров – лучший показатель уменьшения количества социальных контактов между людьми", - объяснил мэр города.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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