В Москве вылечились от коронавируса еще 1767 человек

Ситуация постепенно налаживается

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в городе выздоровели 1767 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться", - заявила Ракова. По ее словам, общее число вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 275 648 человек.

После выздоровления всем пациентам предлагают стать донорами плазмы, пишет агентство "Москва".

18 октября стало известно, что в Москве от коронавируса скончался 51 пациент. Общее число умерших от вируса составило 6009.

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