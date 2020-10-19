ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве вылечились от коронавируса еще 1767 человек

09:32
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Ситуация постепенно налаживается

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в городе выздоровели 1767 пациентов с коронавирусной инфекцией.  
Собянин рассказал о планах борьбы с COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться", - заявила Ракова. По ее словам, общее число вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 275 648 человек. 

После выздоровления всем пациентам предлагают стать донорами плазмы, пишет агентство "Москва"

18 октября стало известно, что в Москве от коронавируса скончался 51 пациент. Общее число умерших от вируса составило 6009. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.