Собянин объяснил, почему нельзя создать неограниченный запас "ковидных коек"

При тяжелой форме коронавируса больным требуется госпитализация

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему в городе нельзя создать такой запас больничных коек, который потребуется для лечения всех заразившихся COVID-19. Он объяснил, что вся система имеет свои пределы, и количество мест в стационарах не может быть безграничным.

Градоначальник подчеркнул, что в столице уже развернуто порядка 15 тысяч специализированных коек для борьбы с коронавирусом. "Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас. При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно", - отметил Собянин.

Он добавил, что при самом плохом развитии событий, если безудержный рост заболеваемости продолжится и все койки для коронавирусных больных будут заняты, то придется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи.

"Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, т.к. для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе", - резюмировал мэр Москвы.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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