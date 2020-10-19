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Собянин навал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

09:48
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Ждать осталось совсем недолго

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы и призвал их не преуменьшать опасность коронавируса и тем более "не делать вид, что её не существует".

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Градоначальник подчеркнул, что понимает "огромную усталость от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году". Он отметил, что если сейчас не соблюдать антикоронавирусные меры, то в будущем власти города будут вынуждены применять более радикальные меры для борьбы с инфекцией.

"Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи. А другой стороны, – сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей", - сказал Собянин.

Он добавил, что уже в ноябре в столицу поступят "первые, более-менее крупные" партии вакцины от коронавирусной инфекции, а уже в декабре-январе начнется массовая вакцинация москвичей. По словам мэра, это поможет окончательно победить пандемию.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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