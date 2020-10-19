Дочь Пескова и Навки записала трогательное видео

Она поздравила папу с днем рождения

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram видео, на котором ее шестилетняя дочь Надежда читает для папы поздравительное стихотворение. 17 октября пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову исполнилось 53 года.

"Когда я вижу папочку и маму рядом, то мне спокойно и легко всегда. Такой лучится свет в их теплых взглядах, какой не дарит ни одна звезда", - произносит Надежда на камеру. Дочь Пескова и Навки активно жестикулирует, демонстрируя недюжинный актерский талант.

"Актриса! - подписала это трогательное видео Татьяна Навка. - Традиционное поздравление папе! Как всегда, творческое оформление, экспромт от Надежды Песковой".

Поздравляя мужа с 53-летием, Навка назвала Пескова своим другом, опорой, любовью.

Свой день рождения Песков отметил в московском ресторане. На вечеринку он пригласил Николая Баскова, Эмина Агаларова, Любовь Успенскую, Григория Лепса и других знаменитостей. Татьяна Навка вместе с Романом Костомаровым исполнили для именинника зажигательный танец.

Напомним, что от первого и второго браков у Пескова остались трое сыновей и дочь. У Навки есть дочь от предыдущих отношений.

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