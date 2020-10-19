ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Асмус раскрыла размер зарплаты в театре

10:06
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Актриса получает меньше 22 тысяч рублей в месяц

Кристина Асмус рассказала подписчикам в инстаграме о скромном окладе, который ей выплачивают в московском Театре имени Ермоловой. Звезда фильма "Текст" утверждает, что получает за спектакли в месяц меньше 22 тысяч рублей.

Покрывшаяся сыпью Асмус обратилась за помощью врачей
"Исхудал как": Харламова не узнали после развода с Асмус

Актриса отмечает, что не переживает из-за зарплаты, ведь финансовый вопрос для нее никогда не был решающим, пишет eg.ru (Экспресс-газета). Так Асмус ответила на вопрос подписчика о возможности принять участие в интересном проекте за "символическую зарплату".

Также артистка призналась, что ранее ей не раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей и репетиций, которые нельзя отменить.

Актриса Кристина Асмус работает в Московском драматическом театре имени Ермоловой с 2012 года. Ранее в октябре сообщалось, что Асмус заболела COVID-19, театр закрыли на карантин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кристина Асмус в спектакле
Кристина Асмус в спектакле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.