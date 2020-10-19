Асмус раскрыла размер зарплаты в театре

Актриса получает меньше 22 тысяч рублей в месяц

Кристина Асмус рассказала подписчикам в инстаграме о скромном окладе, который ей выплачивают в московском Театре имени Ермоловой. Звезда фильма "Текст" утверждает, что получает за спектакли в месяц меньше 22 тысяч рублей.

Актриса отмечает, что не переживает из-за зарплаты, ведь финансовый вопрос для нее никогда не был решающим, пишет eg.ru (Экспресс-газета). Так Асмус ответила на вопрос подписчика о возможности принять участие в интересном проекте за "символическую зарплату".

Также артистка призналась, что ранее ей не раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей и репетиций, которые нельзя отменить.

Актриса Кристина Асмус работает в Московском драматическом театре имени Ермоловой с 2012 года. Ранее в октябре сообщалось, что Асмус заболела COVID-19, театр закрыли на карантин.

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