Пашинян раскрыл причину конфликта в Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия

Глава правительства Армении Никол Пашинян объяснил, за что ведутся бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его словам, сторонам первую очередь важен статус территории.

Пашинян заявил, что Армения могла бы уйти от конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".

Премьер-министр выразил мнение, что достичь для Карабаха приемлемого статуса было невозможно – последняя подобная попытка была предпринята в 2011 году в Казани в ходе саммита России, Армении и Азербайджана.

"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней", - добавил Пашинян.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности. 9 октября в Москве прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры подлились более десяти часов, но так и не привели к улучшению ситуации.

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