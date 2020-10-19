"Новая реальность, в которой придется жить": Собянин о масочных проверках

Проверять начнут и удаленщиков

Ситуацию с распространением коронавируса в Москве удаётся взять под контроль. И власти делают всё возможное, чтобы не вводить дополнительных ограничений. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своём сайте. Сегодня столичные школьники приступили к занятиям после каникул, правда, старшеклассники - в дистанционном формате. На новый режим работы переходят ночные клубы и бары. А за ношением масок и перчаток сейчас следят по всей стране.

Сегодня школьники младших классов - с первого по пятый - вернулись за парты. Им разблокировали льготный проезд. Учащиеся постарше останутся на удаленке до 1 ноября.

В столице за сутки - более 5300 новых случаев коронавируса. Московские власти объясняют это высокой выявляемостью. Количество тестов на 100 тысяч жителей в российском мегаполисе - одно из самых высоких не только в стране, но и в мире. В 1,5-2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине. При этом Москва сделает все возможное, чтобы, с одной стороны, остановить рост заболеваемости, с другой, избежать крайних мер. Таких, например, как в Италии, где городским властям разрешили вводить комендантский час.

"Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", - заявил Собянин.

Главная цель введения временных ограничений в Москве - сократить контакты между людьми в многомиллионном городе. Жители старше 65 лет, граждане, имеющие хронические заболевания, старшеклассники и учащиеся отдельных вузов на дистанционке, малыши до трех лет вместе с мамами, сотрудники, перешедшие на удаленный режим - почти половина москвичей сегодня остаются дома. Соответственно, снижается риск заражения для второй половины, которая продолжает ездить на работу, поддерживая экономику мегаполиса.

В общественных местах ношение масок и перчаток - обязательная мера предосторожности. И проверки - не разовая кампания, а новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии, предупреждают московские власти. То же самое касается соблюдения режима дистанционной работы. А если опыт идентификации посетителей ночных клубов по QR-кодам окажется успешным, его распространят на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны.

Рейды по соблюдению масочного режима проходят в большинстве регионов. Особо упорных не пугают ни штрафы, ни картинки из больниц, где отчаянно цепляются за жизнь пациенты, помещенные на ИВЛ. Свое нежелание надеть маску некоторые готовы отстаивать даже с кулаками. В то самое время как по всей стране увеличивают количество мест в госпиталях для заразившихся COVID-19. В Хабаровском крае развернули 500 дополнительных коек. Одну из больниц города полностью перепрофилировали под инфекционную.

Правительство Омской области частично переведено на дистанционный режим работы. Служебные машины решено направить в медучреждения, чтобы повысить мобильность врачей. А местный многофункциональный медцентр, построенный силами Минобороны, теперь принимает и гражданских.

Военные медики помогают и своим коллегам в соседних республиках. В Абхазию доставили мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест. Его развернут в Сухуме в кратчайшие сроки.

Лилия Акиньшина. Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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