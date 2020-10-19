Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудят на заседании Совбеза ООН

Совбез ООН в понедельник проведет закрытое совещание по ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе не стихает канонада. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия. В Ереване при этом заявляют - война идет за статус Карабаха, но добиться приемлемого решения мирным путем уже не получится.

С применением танков и пехоты азербайджанские войска обращают в бегство армянский спецназ. Эти видеокадры, если верить Баку, сделаны на Физулинском направлении фронта. В доказательство также приводят съемки опустевшей войсковой части. Там азербайджанские военные в качестве трофеев получили грузовики, стрелковое оружие и боеприпасы. А президент Ильхам Алиев утром в понедельник заявил об освобождении 13 сёл. Кроме того, азербайджанское командование рапортует об уничтожении бронетехники армянской армии.

"Противник подверг обстрелу оборонительные позиции наших подразделений из стрелкового оружия, миномётов и пушек. В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 1 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек и 11 единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили об отражении танковой атаки противника на южном направлении. Залпы должны были стихнуть в полночь воскресенья. Но в нарушении объявленного режима прекращения огня воюющие стороны почти синхронно обвинили друг друга.

"В действительности перемирие не соблюдалось. По нашим оборонительным позициям выстрелов не было, но мы слышали взрывы справа и слева. Уверяю вас, это было со стороны противника, а не с нашей", - сообщил майор армии Армении Владимир Назлуханян.

Новые разрушения в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, городах Шуши и Тертер.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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