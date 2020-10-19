Митинг оппозиции в Минске обернулся стычками и провокациями

Милиция применила спецсредства для разгона протестующих

Очередной митинг белорусской оппозиции в Минске в воскресенье обернулся стычками и провокациями, передает "ТВ Центр".

На этот раз протестующие решили идти по новому маршруту, чтобы привлечь внимание рабочих заводов. Их главной целью было спровоцировать как можно больше стычек и арестов. Об этом, не скрывая, заявляли организаторы акций в соцсетях.

В результате активисты перекрыли Партизанский проспект, мешая автомобилистам и пешеходам. Они подошли вплотную к милицейскому кордону и забросали правоохранителей камнями. Тем в ответ пришлось применить спецсредства.

Для безопасности несколько станций метро в центре города временно прекратили работу. Мобильный интернет был недоступен, что сказалось на ходе митинга - активисты не знали, куда идти, и в разгар спора чуть не подрались между собой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"