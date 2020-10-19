Переболевший COVID-19 Трамп затанцевал перед избирателями

Американский лидер пытается доказать, что находится в отличной форме

Необычной предвыборной традицией в США уже становятся танцы, которые исполняет на публике Дональд Трамп. В очередной раз президент порадовал ими избирателей перед началом митинга в штате Невада, передает "ТВ Центр".

Президент переболел коронавирусом и теперь пытается доказать, что находится в отличной форме. В своей речи Трамп сравнил себя с суперменом. И выразил личное мнение, что пандемия приближается к концу. Кроме того, глава государства призвал голосовать за него досрочно и пообещал в случае победы снизить налоги.

За две недели до выборов Трамп посещает ключевые штаты, совершая по нескольку поездок в день. Сторонники хозяина Белого дома поддерживают его массовыми автопробегами. А в Чикаго беседы с президентом потребовал 20-летний мужчина, который спустился на канате с 16-го этажа небоскрёба "Трамп Тауэр". Экстремал угрожал покончить с собой, если его требование не будет выполнено. Однако полицейским удалось взять ситуацию под контроль.

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