Сын Валерии снял на видео беременную жену

Молодожены счастливы

21-летний Арсений Шульгин опубликовал фотографии и видео с беременной женой.

Арсений и Лиана поженились в конце августа. Невеста появилась на торжестве в довольно объемном платье, что породило слухи о ее беременности. Молодожены, а также певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин не комментировали эту информацию.

18 октября пара перестала скрывать новость о грядущем пополнении в семействе. "1+1=3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно", - написал Арсений Шульгин в Instagram, обращаясь к Лиане.

"Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому... Я люблю тебя безмерно", - ответила супруга Арсения.

Возлюбленные опубликовали фотографии, на которых Лиана позирует в разных нарядах, некоторые из которых весьма откровенны. Судя по всему, Лиана родит уже зимой.

Шульгин также показал видео из ресторана. "Лиана объелась сегодня", - шутит он, нежно трогая живот Лианы.

Недавно Валерия призналась, что она не боится стать бабушкой, но хотела бы, чтобы внуки называли ее по имени, а не бабой или бабулей.

Арсений и Лиана встречались до свадьбы не больше года.

Арсений - младший сын Валерии от продюсера Александра Шульгина. В этом браке у певицы также появились сын Артемий и дочь Анна.

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