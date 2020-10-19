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Сын Валерии снял на видео беременную жену

10:47
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Молодожены счастливы

21-летний Арсений Шульгин опубликовал фотографии и видео с беременной женой. 
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Арсений и Лиана поженились в конце августа. Невеста появилась на торжестве в довольно объемном платье, что породило слухи о ее беременности. Молодожены, а также певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин не комментировали эту информацию. 

18 октября пара перестала скрывать новость о грядущем пополнении в семействе. "1+1=3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно", - написал Арсений Шульгин в Instagram, обращаясь к Лиане.   

"Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому... Я люблю тебя безмерно", - ответила супруга Арсения. 

Возлюбленные опубликовали фотографии, на которых Лиана позирует в разных нарядах, некоторые из которых весьма откровенны. Судя по всему, Лиана родит уже зимой. 

Шульгин также показал видео из ресторана. "Лиана объелась сегодня", - шутит он, нежно трогая живот Лианы.

Недавно Валерия призналась, что она не боится стать бабушкой, но хотела бы, чтобы внуки называли ее по имени, а не бабой или бабулей. 

Арсений и Лиана встречались до свадьбы не больше года. 

Арсений - младший сын Валерии от продюсера Александра Шульгина. В этом браке у певицы также появились сын Артемий и дочь Анна. 

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