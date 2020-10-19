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Киркоров признался, что перестал общаться с Пугачевой

10:59
  • понедельник
  • 19 октября 2020

После развода артисты смогли остаться друзьями

Филипп Киркоров признался, что в настоящее время не общается с Аллой Пугачевой. Отношения между бывшими супругами разладились, и в последнее время артисты не контактируют.

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Киркоров не стал называть причину прекращения общения с Пугачевой. При этом он отметил, что не знает, помогала ли Примадонна чем-нибудь Борису Моисееву, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на НТВ.

"Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если бы общался с ней, это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо", - заявил исполнитель.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году, их брак продлился 11 лет. Расставание не привело к ссоре – экс-супруги на протяжении всего времени после развода старались поддерживать теплые отношения и дружить семьями.

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