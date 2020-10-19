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В Индии за сутки выявлено более 55,7 тыс. новых случаев COVID-19

11:30
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Число случаев коронавируса в стране превысило 7,5 миллионов

В Индии за прошедшие сутки выявили свыше 55,7 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся COVID-19 в стране превысило 7,55 миллионов человек.

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В настоящее время Индия находится на втором месте по числу заболевших, "лидерами" стали США (8,1 миллионов заразившихся за всё время).

Меры по борьбе с инфекцией усиливают и в Европе. В Бельгии в ночь на 19 октября установили общенациональный комендантский час, а в Швейцарии обязали жителей страны носить маски в закрытых общественных помещениях. Во Франции также в ряде городов ввели комендантский час, начиная с 17 октября, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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