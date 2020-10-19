Дочь Джигана и Самойловой расплакалась за кулисами

Она думала, что родители опоздали на ее выступление

Модель и блогер Оксана Самойлова, которая вместе с рэпером Джиганом воспитывает трех дочерей и сына, рассказала трогательную историю. 18 октября их старшая дочь Ариела впервые вышла на сцену во время танцевального шоу. Девочка не увидела родителей перед выступлением, поэтому расплакалась за кулисами.

"Ариела уехала на репетицию утром еще, мы приехали к началу концерта. Бедняжка моя думала, мы не приехали, плакала за кулисами. Как же важно для детей, чтобы мама и папа были рядом и поддерживали, радовались и сопереживали вместе всем победам и поражениям", - написала Самойлова в Instagram, опубликовав фото с дочерью и мужем.

Она выложила в сториз несколько видео, на которых Ариела танцует вместе с другими ребятами. Девочка серьезно занимается танцами, и результат ее стараний налицо. Самойлова также показала кадры, на которых Джиган обнимает и целует дочку. В этот момент родители объясняли дочке, что они не пропустили ее выступление.

"Я клянусь не пропускать ни одного утренника и выступления, ни одного чаепития и веселых стартов и всегда-всегда сидеть в первом ряду, чтобы ты меня видела", - написала Самойлова в соцсети, обращаясь к Ариеле.

- Что за красотка Ариела, будьте счастливы, берегите себя и ваши отношение.

- Как же хорошо, что вы вместе. Ради вот этих моментов.

- Это так мило, да, детям важно одобрение родителей.

- Ваша связь с детьми не может не восхищать.

- Такая красотка стала.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Несколько месяцев назад модель обвинила мужа в неверности и подала на развод, но потом простила его.

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