ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Джигана и Самойловой расплакалась за кулисами

11:22
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Она думала, что родители опоздали на ее выступление

Модель и блогер Оксана Самойлова, которая вместе с рэпером Джиганом воспитывает трех дочерей и сына, рассказала трогательную историю. 18 октября их старшая дочь Ариела впервые вышла на сцену во время танцевального шоу. Девочка не увидела родителей перед выступлением, поэтому расплакалась за кулисами.
Самойлова ответила на нападки из-за отказа разводиться с Джиганом

"Ариела уехала на репетицию утром еще, мы приехали к началу концерта. Бедняжка моя думала, мы не приехали, плакала за кулисами. Как же важно для детей, чтобы мама и папа были рядом и поддерживали, радовались и сопереживали вместе всем победам и поражениям", - написала Самойлова в Instagram, опубликовав фото с дочерью и мужем. 

Она выложила в сториз несколько видео, на которых Ариела танцует вместе с другими ребятами. Девочка серьезно занимается танцами, и результат ее стараний налицо. Самойлова также показала кадры, на которых Джиган обнимает и целует дочку. В этот момент родители объясняли дочке, что они не пропустили ее выступление.  

"Я клянусь не пропускать ни одного утренника и выступления, ни одного чаепития и веселых стартов и всегда-всегда сидеть в первом ряду, чтобы ты меня видела", - написала Самойлова в соцсети, обращаясь к Ариеле. 

- Что за красотка Ариела, будьте счастливы, берегите себя и ваши отношение.

- Как же хорошо, что вы вместе. Ради вот этих моментов. 

- Это так мило, да, детям важно одобрение родителей. 

- Ваша связь с детьми не может не восхищать. 

- Такая красотка стала. 

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Несколько месяцев назад модель обвинила мужа в неверности и подала на развод, но потом простила его.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.