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В Подмосковье закроют музеи и выставки из-за коронавируса

11:40
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Массовые мероприятия окажутся под запретом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что со среды, 31 октября, в регионе вводятся новые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

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"Учитывая то, что мы находимся в преддверие больших каникул, у нас вторая часть школ со следующего понедельника идут на каникулы, мы в среду, а сегодня я это анонсирую, мы примем дополнительные ограничения", - цитирует Воробьева РИА Новости

В частности, в Подмосковье закроются музеи и выставки. Массовые мероприятия будут отменены. Во время спортивных мероприятий на трибуны перестанут пускать зрителей. 

За минувшие сутки в России выявили еще 15 982 случая коронавируса. С весны в стране зафиксировали 1 415 316 случаев заражения COVID-19. Скончались 24 366 человек. Выздоровели 1 075 904 пациентов.

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