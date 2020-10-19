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Умер отец певца Витаса

12:03
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Артист не сможет приехать на похороны

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, рассказал о смерти своего 72–летнего отца Владаса Грачева. Трагической историей музыкант поделился в соцсети.

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"Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00. Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор", - написал Витас в Instagram.

Известно, что отец музыканта на протяжении последних месяцев боролся с тяжелым заболеванием. Мать Витаса скончалась девятнадцатью годами ранее от рака.

В СМИ предполагают, что Витас не сможет лично присутствовать на похоронах отца в Одессе из-за закрытия границ.

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