Умер отец певца Витаса

Артист не сможет приехать на похороны

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, рассказал о смерти своего 72–летнего отца Владаса Грачева. Трагической историей музыкант поделился в соцсети.

"Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00. Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор", - написал Витас в Instagram.

Известно, что отец музыканта на протяжении последних месяцев боролся с тяжелым заболеванием. Мать Витаса скончалась девятнадцатью годами ранее от рака.

В СМИ предполагают, что Витас не сможет лично присутствовать на похоронах отца в Одессе из-за закрытия границ.

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