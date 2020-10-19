Выяснилась опасность излишнего приема жаропонижающих средств

Из-за COVID-19 некоторые люди стали пить лекарства "на всякий случай"

Врач общей практики Лариса Алексеева предостерегла россиян от употребления жаропонижающих средств без необходимости.

Как пишет "Ридус", во время распространения COVID-19 некоторые граждане "на всякий случай" пьют препараты для снижения температуры тела. Они чувствуют недомогание и боятся, что с повышенной температурой их не пустят в самолет или на предприятие.

По словам эксперта, жаропонижающие препараты нарушают работу печени и плохо действуют на желудочно-кишечный тракт, особенно на стенки желудка. В некоторых случаях они могут привести к язвенно-некротическим процессам, в том числе к кровотечению. Поэтому пить их для "подстраховки" не рекомендуется.

Препараты спектра ненаркотических анальгетиков тоже нельзя употреблять бесконтрольно, рассказала Лариса Алексеева. Это чревато нарушением работы нервной системы, сужением просвета мелких бронхов и аллергией.

"Эти средства можно применять только дней пять, и то по показанию врача, потому что они вызывают спазм сосудов не только в носовых пазах, но может возникнуть и общий спазм сосудов всего организма. Кроме того, могут вызвать атрофию слизистой оболочки носовых ходов. Человек перестает чувствовать запахи, и потом очень сложно восстанавливать носовое дыхание, будет постоянная сильная сухость", - сообщила Алексеева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"