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Выяснилась опасность излишнего приема жаропонижающих средств

12:15
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Из-за COVID-19 некоторые люди стали пить лекарства "на всякий случай"

Врач общей практики Лариса Алексеева предостерегла россиян от употребления жаропонижающих средств без необходимости. 
Терапевт научила правильно измерять температуру

Как пишет "Ридус", во время распространения COVID-19 некоторые граждане "на всякий случай" пьют препараты для снижения температуры тела. Они чувствуют недомогание и боятся, что с повышенной температурой их не пустят в самолет или на предприятие.

По словам эксперта, жаропонижающие препараты нарушают работу печени и плохо действуют на желудочно-кишечный тракт, особенно на стенки желудка. В некоторых случаях они могут привести к язвенно-некротическим процессам, в том числе к кровотечению. Поэтому пить их для "подстраховки" не рекомендуется. 

Препараты спектра ненаркотических анальгетиков тоже нельзя употреблять бесконтрольно, рассказала Лариса Алексеева. Это чревато нарушением работы нервной системы, сужением просвета мелких бронхов и аллергией. 

"Эти средства можно применять только дней пять, и то по показанию врача, потому что они вызывают спазм сосудов не только в носовых пазах, но может возникнуть и общий спазм сосудов всего организма. Кроме того, могут вызвать атрофию слизистой оболочки носовых ходов. Человек перестает чувствовать запахи, и потом очень сложно восстанавливать носовое дыхание, будет постоянная сильная сухость", - сообщила Алексеева.

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