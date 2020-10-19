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Собянин заявил об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей

12:18
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Они рассчитаны на 3,5 тысячи коек

Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Один из них разместился в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе, другой – на ВДНХ. Оба начали работу уже 19 октября.

"Ситуация за последнюю неделю складывалась достаточно сложно. Количество ежедневно госпитализируемых больных увеличилось примерно со среднего значения в сутки с тысячи человек до 1250. Мы видим и рост пневмонии, и рост выявления заражения. Очевидно, что динамика роста коронавируса продолжается", - сказал Собянин.

Мэр напомнил о важности соблюдения санитарных требований и установленных в городе ограничений. Собянин также отметил, что за последнюю неделю москвичи стали меньше нарушать масочный режим.

Оба госпиталя смогут принять до 3,5 тысячи человек. Они оснащены современными аппаратами ИВЛ и высокоточными томографами.

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