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Рособрнадзор оценил идею оставить ЕГЭ лишь для части выпускников

12:54
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Глава ведомства оценил вероятность такого решения

В Рособрнадзоре прокомментировали идею оставить Единый государственный экзамен только для тех выпускников, которые после школы намерены поступать в вуз. При этом русский язык и математику все равно продолжат сдавать все одиннадцатиклассники.

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Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что сейчас говорить о возможности подобных нововведений еще рано. "Сейчас слишком рано загадывать, нужно ли воспользоваться и в этом году таким подходом, потому что все-таки сейчас начало учебного года", - отметил он.

Музаев подчеркнул, что в случае необходимости сценарий сценарий 2020 года может быть повторен. При этом пока предполагается, что русский язык и математика останутся обязательными для сдачи, передает РИА Новости.

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