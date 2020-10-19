Российскую модель избили во время прямого эфира

Она готова судиться

Популярный блогер Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, избил модель Алену Ефремову. Это произошло во время прямого эфира в Сети.

Андрей Бурим записывал стрим на вечеринке, где в грубой манере общался с разными девушками. Он обсуждал их внешность и поведение. Одной из его собеседниц стала Алена Ефремова.

"Язык весь покоцанный, желтый! Да ты чем-то болеешь! У тебя над бровью какой-то волдырь гнойный вырос. У тебя на лице написан целый лист венерических болезней", - заявил Бурим в разговоре с Ефремовой.

Во время перепалки модель назвала блогера шизофреником. В какой-то момент Ефремов взял девушку за горло, а потом несколько раз ударил ее головой об стол.

"Я в ужасе от этой ситуации, - написала Ефремова в Instagram. - Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком".

Модель сказала, что у нее разбиты брекеты, ее мучают головные боли. Пострадавшая собирается обратиться в суд.

Отметим, что у Ефремовой в Instagram 18,7 тысячи подписчиков. На YouTube-канал Бурима подписано 680 тысяч человек. Он часто устраивает стримы, во время которых оскорбляет своих собеседников.

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