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Российскую модель избили во время прямого эфира

12:58
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Она готова судиться

Популярный блогер Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, избил модель Алену Ефремову. Это произошло во время прямого эфира в Сети. 
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Андрей Бурим записывал стрим на вечеринке, где в грубой манере общался с разными девушками. Он обсуждал их внешность и поведение. Одной из его собеседниц стала Алена Ефремова. 

"Язык весь покоцанный, желтый! Да ты чем-то болеешь! У тебя над бровью какой-то волдырь гнойный вырос. У тебя на лице написан целый лист венерических болезней", - заявил Бурим в разговоре с Ефремовой. 

Во время перепалки модель назвала блогера шизофреником. В какой-то момент Ефремов взял девушку за горло, а потом несколько раз ударил ее головой об стол. 

"Я в ужасе от этой ситуации, - написала Ефремова в Instagram. - Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком". 

Модель сказала, что у нее разбиты брекеты, ее мучают головные боли. Пострадавшая собирается обратиться в суд. 

Отметим, что у Ефремовой в Instagram 18,7 тысячи подписчиков. На YouTube-канал Бурима подписано 680 тысяч человек. Он часто устраивает стримы, во время которых оскорбляет своих собеседников. 

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