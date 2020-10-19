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На поддержку безработных дополнительно выделят 35 млрд рублей

12:47
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Правительство дополнительно выделило более 35 миллиардов рублей на поддержку безработных во всех регионах.

"Правительство продолжает поддерживать людей, которые потеряли работу, в том числе и из-за распространения коронавируса. Им назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей. Мы увеличили размеры и других пособий для безработных", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин (цитата по "Интерфаксу").

Изначально на эти социальные выплаты в бюджете на 2020 год было предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. "Дополнительно к ним правительство выделяет еще более 35 миллиардов рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах", - сказал премьер.

Москвичи, которые остались без работы из-за распространения коронавирусной инфекции, могут дистанционно оформить пособие на сайте центра "Моя работа".  Оформление происходит по упрощенной системе, а выплаты начисляются в самые короткие сроки.

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