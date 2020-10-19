На поддержку безработных дополнительно выделят 35 млрд рублей

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Правительство дополнительно выделило более 35 миллиардов рублей на поддержку безработных во всех регионах.

"Правительство продолжает поддерживать людей, которые потеряли работу, в том числе и из-за распространения коронавируса. Им назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей. Мы увеличили размеры и других пособий для безработных", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин (цитата по "Интерфаксу").

Изначально на эти социальные выплаты в бюджете на 2020 год было предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. "Дополнительно к ним правительство выделяет еще более 35 миллиардов рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах", - сказал премьер.

Москвичи, которые остались без работы из-за распространения коронавирусной инфекции, могут дистанционно оформить пособие на сайте центра "Моя работа". Оформление происходит по упрощенной системе, а выплаты начисляются в самые короткие сроки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"