Стало известно, сколько денег тратят китайские туристы в России

Для путешественников из Китая наша страна является популярным туристическим направлением

В Ассоциации туроператоров России рассказали, сколько денег тратят туристы из Китая. В среднем расходы одного путешественника на товары и услуги составляют порядка 16 тысяч рублей за одну поездку.

Отмечается, что в эту сумму не входит стоимость перелета и проживания. "Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России – Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал", - сообщили в АТОР.

Больше всего китайцев в России интересует золото, ювелирные изделия, янтарь и сувениры. При этом самые крупные покупки туристы совершают в Москве.

В АТОР отметили, что туристы из Китая надеются вновь получить возможность путешествовать уже в апреле следующего года.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, многие страны закрыли границы. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 39,9 миллионов человек, 1,11 миллион из них скончались. В России выявлено 1,4 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались. В Башкирии зафиксировано 9809 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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