Вирусолог счел темпы распространения COVID-19 в России управляемыми

Специалист считает, что ситуация полностью контролируется

На сегодняшний день темпы распространения коронавирусной инфекции в России являются управляемыми, заявил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он отметил, что пока в стране сохраняется возможность стабилизировать ситуацию естественным образом. Эксперт добавил, что принимаемые в России меры по борьбе с COVID-19 работают, но являются достаточно мягкими, чтобы остановить прирост заболевших.

"Меры работают, просто это были меры достаточно мягкие. И было изначально понятно, что эти меры не могут полностью остановить распространение вируса", - отметил Лукашев.

Он подчеркнул, что нынешние действия властей не позволяют инфекции распространяться быстрее, чем на это способна реагировать система здравоохранения, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"