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Сиделку задержали в Москве за истязание 90-летней пенсионерки

13:35
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Возбуждено уголовное дело

В районе Раменки задержали 42-летнюю женщину, которая работала сиделкой. Ее подозревают в причинении физических страданий пенсионерке. 
Сиделка зарезала парализованного пенсионера

50-летний москвич сообщил полицейским, что его 90-летняя бабушка могла стать жертвой истязаний со стороны сиделки. В ходе проверки эта информация подтвердилась. Как оказалось, сиделка долгое время систематически избивала свою подопечную. 

"Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи", - сообщается на сайте МВД России. 

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Истязания". 

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