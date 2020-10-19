Сиделку задержали в Москве за истязание 90-летней пенсионерки

Возбуждено уголовное дело
В районе Раменки задержали 42-летнюю женщину, которая работала сиделкой. Ее подозревают в причинении физических страданий пенсионерке.
50-летний москвич сообщил полицейским, что его 90-летняя бабушка могла стать жертвой истязаний со стороны сиделки. В ходе проверки эта информация подтвердилась. Как оказалось, сиделка долгое время систематически избивала свою подопечную.
"Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи", - сообщается на сайте МВД России.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Истязания".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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