Сиделку задержали в Москве за истязание 90-летней пенсионерки

Возбуждено уголовное дело

В районе Раменки задержали 42-летнюю женщину, которая работала сиделкой. Ее подозревают в причинении физических страданий пенсионерке.

50-летний москвич сообщил полицейским, что его 90-летняя бабушка могла стать жертвой истязаний со стороны сиделки. В ходе проверки эта информация подтвердилась. Как оказалось, сиделка долгое время систематически избивала свою подопечную.

"Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи", - сообщается на сайте МВД России.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Истязания".

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