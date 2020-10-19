Собянин принял решение об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей

Первых пациентов они примут уже сегодня

В столице начали работу ещё два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом. Они развёрнуты в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе и на ВДНХ, и оснащены всем необходимым. Это современные аппараты ИВЛ, высокоточные томографы. Кроме того, подготовлены лаборатории для проведения анализов. В центре "Москва" сегодня побывал мэр столицы Сергей Собянин.

В павильонах автосалона "Москва" вместо машин теперь - медицинские койки. Временный госпиталь в торговом центре развернули еще в мае, правда, пациентов здесь пока не принимали. С началом осени медперсонал снова в полной боевой готовности. В госпитале разместили 1800 коек.

Каждая койка оснащена всем необходимым: чистый комплект белья, рядом запас питьевой воды, для каждого пациента даже подготовлен набор предметов первой необходимости. Здесь есть все для личной гигиены, начиная от зубной щётки. Но самое главное - к каждой кровати подведен специальный баллон, который обеспечит подачу пациентам кислорода.

Временный госпиталь сегодня открыл Сергей Собянин. Он оценил готовность резервного коечного фонда.

"Ситуация за последнюю неделю складывалась достаточно сложно. Количество ежедневно госпитализируемых больных увеличилось примерно со среднего значения в сутки с тысячи человек до 1 тыс. 250. Мы видим и рост пневмонии, и рост выявления заражения. Очевидно, что динамика роста коронавируса продолжается. Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя в АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных", - сказал Собянин.

7 аппаратов УЗИ, 67 ИВЛ и компьютерный томограф. А еще в госпитале есть и современный передвижной аппарат AIRO, который обеспечивает высокоточную диагностику. Для тяжелых пациентов предусмотрены отдельные палаты интенсивной терапии. Здесь они будут находиться под присмотром врачей 24 часа в стуки. При этом никакой бумажной волокиты. Вся информация о зараженных COVID-19 будет храниться на электронных носителях.

"У каждого пациента имеется индивидуальный QR-код, отсканировав который, мы получаем всю необходимую информацию о тяжести состояния пациента, также можем посмотреть медикаментозное назначение", - говорит врач-терапевт Архан Олияров.

Такая информационная система позволит консолидировать данные всех пациентов с COVID - 19. Врачам будет проще отслеживать число заболевших и выздоровевших по всей Москве.

"Больница организована как цифровой госпиталь. Мы имеем здесь возможность связаться с амбулаторными центрами через системы ЕМИАС и ЕРИС, мы видим уже в приемном отделении снимки КТ, которые были сделаны амбулаторно пациентом. Нет необходимости повторно, как это было раньше, проводить исследования. Мы видим все анализы, которые были сделаны на догоспитальном этапе. И в приемном отделении пациенту нет необходимости проводить много времени", — рассказала главный врач больницы имени С.С. Юдина Ольга Папышева.

В том числе и пациентов, которые поступят во временный госпиталь, развернутой в одном из павильонах ВДНХ. Он также оснащен аппаратами УЗИ, КТ и ИВЛ. Подачу кислорода больным будут осуществляться через 2 кислородные станции. Для исследования биологического материала обустроена лаборатория, где могут выполнять четыре тысячи проб в сутки.

"24-ая больница уже проработала как больница, которая оказывала помощь коронавирусным больным. Самый опытный персонал мы вывели сюда и они занимают центральные точки", - рассказал главврач ГКБ№24 и временного госпиталя на ВДНХ Григорий Родоман.

С открытием двух коронавирусных госпиталей Москва получила в общей сложности 3,5 тысячи дополнительных мест для лечения больных с COVID-19. Первых пациентов здесь готовятся принять уже сегодня.

Елена Сахно, Валерия Дзгоева, Виктор Мальцев, Александр Ивановский, Александр Медведев. "ТВ Центр".

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