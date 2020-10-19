Должникам в Свиблове предложили поработать дворниками. Деньги сразу же нашлись

Вопрос чаще всего не в отсутствии средств, а в нежелании платить по счетам

Долг за коммунальные услуги теперь можно отработать. На такой эксперимент решились в управляющей компании в Свиблове. Подобрать себе специальность можно на любой вкус. Работа несложная, но особой популярностью пока не пользуется. А предложение стать дворником вызывает у должников необычную реакцию.

Оправдание "Потерял работу" теперь не является аргументом для неоплаты услуг ЖКХ. Управляющая компания в районе "Свиблово" проявила инициативу и буквально протянула руку помощи должникам. На каждой двери в подъезде, где проживает неплательщик, появились объявления о вакансиях. Например, плотника, маляра или дворника. Таким образом можно и погасить все свои задолженности, и поработать на благо своего же района.

Вакансии на любой вкус. Можно красить ограды, убирать опавшую листву, вкручивать перегоревшие лампочки в подъездах. Работодатель, то есть управляющая компания, будет вычитать 50% из зарплаты работника в счёт погашения задолженности по квартплате.

"Для людей можно подобрать то, что им больше интересно, и уже за счёт этого устраиваться на работу. К нам поступают звонки с вопросами в отдел кадров. И люди интересуются. Но устраиваться… пока вот только один человек изъявил желание", - заявил и.о. директора ГБУ "Жилищник" по району Свиблово Юрий Нижура.

По словам представителей управляющей компании, вопрос чаще всего не в отсутствии средств у людей, а в нежелании платить по счетам. Кто-то имеет квартиру, но ведёт аморальный образ жизни. У кого-то просто такая позиция. Вот только эти бунтари даже держать ответ перед инспекцией почему-то побаиваются. Поэтому краснеть приходится родственникам.

Но бывают и другие случаи. Из-за ограничительных мер многие потеряли работу или лишились части заработка.

– Хотели бы узнать, какие у вас проблемы. Почему задолженности?

– Потеряла работу перед пандемией. Я потеряла, муж потерял. Мы сейчас сидим без работы, и пытаемся что-то как-то. Я знаю, что у меня есть долг, я ни в коем случае не хочу отказываться от него.

Возможность устроиться на работу, да ещё и рядом с домом для некоторых оказалась выходом из безвыходного положения.

- Сейчас у нас есть вакансии. Набираем дворников, маляров. Поэтому если вы рассмотрите, мы можем вас принять на работу, и в дальнейшем вы можете часть в счёт погашения долга расплачиваться.

– Отлично! Когда можно подойти?

Подобный обход по квартирам должников проводится еженедельно. После выяснения причины задолженности тут же жильцам предлагается и вакансия. И одно только предложение стать дворником, уже увеличивает активность оплаты счетов, признаются инспекторы. Как только речь идёт о положении в обществе, чаша весов ответственности стремительно начинает перевешивать лень и халатность.

"Зазорного в этих работах ничего нет. Каждый по-разному реагирует из жителей. В целом, никакого негатива нет от жителей", - заявил и.о. первого заместителя главы Управы по району Свиблово Александр Боткин.

За две недели работы инициативы по трудоустройству отзывов на вакансии пока нет. Звонят и интересуются этой возможностью единицы. Однако на лицевых счетах должников деньги стали появляться. И в управляющей компании делают выводы, что вопрос здесь не в трудности положения, а в определенной стабилизации финансовой ситуации.

Илья Данильцев, Андрей Лисиченко и Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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