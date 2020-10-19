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На открытии детского фестиваля в Губернском театре показали "Алису в стране чудес"

15:11
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Свои спектакли в рамках фестиваля покажут более 40 российских театров

"Алиса в стране чудес" и не только. В Московском Губернском театре открылся 3-й Международный Большой Детский фестиваль.

Свои спектакли покажут более 40 российских театров. А победителя определят сами дети. Самому юному члену жюри - всего 6 лет.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом постановки пройдут в онлайн-режиме, передает "ТВ Центр". Зато их можно будет посмотреть всей семьей.

Впрочем, сам фестиваль открывали, как и положено, на сцене. Причём спектаклем по книге, знакомой с детства каждому.

"Когда я работал над "Алисой в стране чудес", я вдруг понял, что, наверное, основной смысл - это огромное желание Алисы попасть в мир взрослых. То есть, вот Страна чудес и вот они очень хотят встать взрослыми, потому что взрослые имеют ту самую свободу - в их понимании, которая им так дорога", - сказал худрук Губернского театра Сергей Безруков.

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