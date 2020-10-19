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Собянин открыл после реконструкции станцию "Долгопрудная" МЦД-1

14:45
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Обустройство диаметров продолжается

В Москве после реконструкции открылась станция "Долгопрудная" МЦД-1. Её сегодня осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Работы там велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов. Теперь станция приобрела новый облик, превратившись в современный пригородный вокзал. Там возведены две платформы с навесами на всю длину, наземный пассажирский вестибюль, создана безбарьерная среда.

Сейчас ведётся благоустройство прилегающей территории. В будущем там появятся удобные подъезды для общественного транспорта и стоянки, а также велодорожки и пешеходная зона.

"В этом году 15 новых станций, по сути дела, - 15 новых вокзалов будет построено на железнодорожной инфраструктуре. Причем это не просто вокзалы, а первоклассные - европейского уровня, может быть и выше. С эскалаторами, лифтами, кассами, со всем, что необходимо для того, чтобы увеличить комфортный провоз пассажиров", - сказал Собянин.

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