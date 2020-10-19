Какие меры принимают в Москве для борьбы с коронавирусом

Главное сейчас - не допустить самого жесткого сценария распространения коронавируса

Соблюдение принятых в Москве мер по борьбе с коронавирусом должно помочь не допустить тотального локдауна. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что ситуацию в городе удалось взять под контроль.

Пусть и не с первой попытки, но карта срабатывает. Их разблокировали для учащихся с первого по пятый классы, ведь они снова садятся за парты. Школьники старших классов продолжат учебу дистанционно до конца октября. На входе - обязательная проверка температуры.

Еще в середине сентября среднесуточное число заболевших в столице не дотягивало до тысячи. На прошлой неделе – перевалило за пять. И дело здесь, прежде всего, в том, что в Москве количество сделанных на 100 тысяч человек тестов - одно из самых высоких не только в стране, но и в мире.

"Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки). А количество экспресс-тестов уже не поддается учету", - говорится в сообщении на личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

COVID-19 – это вирус, который, попадая в легкие, разрушает организм. И для правильного лечения важно как можно быстрее определить эти изменения. В институте Склифосовского появился прибор для экстренного определения заражения коронавирусной инфекцией.

"Традиционная диагностика позволяет проводить это исследование в течение трех, четырех, а то и более суток. На сегодняшний день к нам поступил вот такой замечательный прибор, который позволяет проводить эту диагностику в течение одних суток", - заявил руководитель отдела лабораторной диагностики Института скорой помощи им. Склифосовского Михаил Годков.

В столице ежедневно проходит дезинфекция пешеходных переходов, вагонов метро и МЦК. Одновременно с этим столичные власти жестко контролируют соблюдения эпидемических правил на транспорте, в магазинах, рынках и театрах. Ведь главное сейчас - не допустить самого жесткого сценария распространения коронавируса.

"Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", - считает Собянин.

В ночные клубы и бары вход теперь только по QR-кодам. Это касается и персонала, и посетителей. Систему пока тестируют, если ее работа будет признана эффективной, городские власти планируют распространить ее и на другие учреждения. Поэтому москвичам надо привыкать к новым правилам, жить по которым, вероятно, придется еще долго.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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