На Новодевичьем кладбище появился памятник Марку Захарову

Великого режиссера не стало чуть больше года назад

На Новодевичьем кладбище открыли памятник народному артисту СССР Марку Захарову. Монумент выполнен в виде театрального занавеса, центр композиции - православный крест. Материал - природный камень и бронза. Автор мемориала - скульптор Александр Рукавишников. Великого режиссера не стало чуть больше года назад. Вспомнить мастера и почтить память на Новодевичье кладбище пришли его родственники, друзья и коллеги, передает "ТВ Центр". Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"