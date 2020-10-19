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На Новодевичьем кладбище появился памятник Марку Захарову

15:12
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Великого режиссера не стало чуть больше года назад

На Новодевичьем кладбище открыли памятник народному артисту СССР Марку Захарову.

Монумент выполнен в виде театрального занавеса, центр композиции - православный крест. Материал - природный камень и бронза. Автор  мемориала - скульптор Александр Рукавишников.

Великого режиссера не стало чуть больше года назад. Вспомнить мастера и почтить память на Новодевичье кладбище пришли его родственники, друзья и коллеги, передает "ТВ Центр".

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