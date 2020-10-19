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В России продлили дистанционный порядок получения инвалидности

14:48
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Прорабатывается возможность сделать такой формат основным после отмены ограничительных мер

Правительство дополнительно выделит  более 35 миллиардов рублей на поддержку людей, оставшихся без работы. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В период распространения коронавируса гражданам были назначены повышенные пособия, также многие получили дополнительные социальные выплаты. На эти цели в текущем году уже было предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. Речь зашла и о других мерах поддержки населения. Так, правительство продлило до 1 марта временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности. Кроме того, прорабатывается возможность сделать такой формат основным после отмены ограничительных мер, передает "ТВ Центр".

"Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские организации сами передадут туда документы. Это касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения так же  отправят в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Выплату пенсии по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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