В России продлили дистанционный порядок получения инвалидности

Прорабатывается возможность сделать такой формат основным после отмены ограничительных мер

Правительство дополнительно выделит более 35 миллиардов рублей на поддержку людей, оставшихся без работы. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В период распространения коронавируса гражданам были назначены повышенные пособия, также многие получили дополнительные социальные выплаты. На эти цели в текущем году уже было предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. Речь зашла и о других мерах поддержки населения. Так, правительство продлило до 1 марта временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности. Кроме того, прорабатывается возможность сделать такой формат основным после отмены ограничительных мер, передает "ТВ Центр".

"Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские организации сами передадут туда документы. Это касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения так же отправят в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Выплату пенсии по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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