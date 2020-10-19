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Эксперт прокомментировала смертность от коронавируса в российских домах престарелых

14:04
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Она рассказала об обнадеживающих выводах

Главный внештатный специалист Минздрава по гериатрии Ольга Ткачева заявила, что смертность от коронавирусной инфекции в российских домах престарелых является достаточно низкой.

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Эксперт подчеркнула, что эффективность вакцинации в пожилом возрасте не подвергается сомнениям, количество пневмоний при пневмококковой вакцинации у пожилых можно снизить на 50%, эта же вакцинация позволяет снизить риск инсульта на 60% среди пожилых.

Ткачева рассказала, что в прошлом году в России было вакцинировано 95% проживающих в домах престарелых. В настоящее время специалисты обсуждают, могло ли это повлиять на невысокую смертность пожилых людей от коронавируса, передает РИА Новости.

"У нас, кстати, невысокая смертность в домах престарелых от коронавирусной инфекции", - добавила Ткачева.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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