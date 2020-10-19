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Галкин показал редкое фото с молодой Пугачевой

14:07
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Снимок сделан в 2002 году

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram архивное фото с певицей Аллой Пугачевой. 

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"18 лет назад", - подписал снимок Галкин. Шоумен и певица позируют на фоне уличной лавки с плюшевыми обезьянами. 

Где был сделан снимок, Максим Галкин не уточнил. Вероятно, их сфотографировали на отдыхе. Галкину тогда было 26 лет, а Пугачевой 53. 

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

Несмотря на солидную разницу в возрасте, супруги смогли сохранить нежные отношения спустя долгие годы совместной жизни. Они до сих пор признаются друг другу в любви, в том числе на видео. Недавно, например, Примадонна напела песню "Осенние листья" и заменила слово "любимый" в тексте на "Максимка". 

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