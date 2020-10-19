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Больше 400 выпускников заразились коронавирусом во время ЕГЭ

14:34
  • понедельник
  • 19 октября 2020

О заболевших рассказали в Рособрнадзоре

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, сколько российских выпускников заразились коронавирусной инфекцией во время сдачи ЕГЭ в 2020 году.

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"У нас было в период экзаменов. […] Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу", - заявил Музаев.

Он подчеркнул, что в ведомстве ожидали худших показателей, с учетом количества сдающих ЕГЭ в 2020 году. Однако этого удалось избежать благодаря четкому выполнению предписанных мер профилактики COVID-19.

Глава ведомства добавил, что в следующем году во время сдачи ЕГЭ меры безопасности ослаблять не станут, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, многие страны закрыли границы. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 39,9 миллионов человек, 1,11 миллион из них скончались. В России выявлено 1,4 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались. 

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