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Песков оценил состояние российской экономики

14:35
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Он отметил, что коронавирус стал испытанием для всех

Дмитрий Песков прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России. Пресс-секретарь президента отметил, что пандемия коронавирусной инфекции оказалась беспрецедентным испытанием для всего мира.

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"Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз", - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в свете нынешней ситуации всем странам приходится непросто, однако каждое государство реализует собственные антикризисные программы. Он добавил, что состояние российской экономики будет напрямую зависеть от действий правительства, передает Радио Sputnik.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, многие страны закрыли границы. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 39,9 миллионов человек, 1,11 миллион из них скончались. В России выявлено 1,4 миллиона заболевших, более 24 тысяч пациентов скончались.

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