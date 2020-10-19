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На МКС временно устранили утечку воздуха

14:48
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Опасности для экипажа сейчас нет

Члены российского экипажа МКС временно устранили опасную неисправность на станции. Ранее на отечественном модуле "Звезда" была обнаружена небольшая утечка воздуха, которая постепенно становилась всё более значительной.

Из-за отсутствия специальных приборов определить место, где появилась щель, оказалось непросто. В итоге космонавты применили смекалку: рассыпали по модулю пакетик с чаем. Через сутки в условиях невесомости все чаинки скопились в месте утечки.

Первичная герметизация швов уже проведена, передает "ТВ Центр". В Роскосмосе заверяют, что опасности для экипажа сейчас нет. Но специалисты на земле решают, как лучше устранить неисправность на долгое время.

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